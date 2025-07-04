Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и рассказал о фейках в СМИ

Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировке каналов якобы по политическим причинам. На самом деле несколько каналов временно остановились из-за автоматической блокировки — там публиковали личные данные. Но СМИ долгое время не писали, что каналы быстро разблокировали.

В прошлом месяце в Рунете распространилось ошибочное расследование про IP-адреса Telegram, якобы угрожающие пользователям, сообщил Дуров. Независимые эксперты не раз опровергали эти обвинения, но опровержения получили мало внимания.

Дуров призвал пользователей быть внимательнее и не верить сомнительным сообщениям.