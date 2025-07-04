Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и рассказал о фейках в СМИ

Опубликовано 04 июля 2025, 12:451 мин.
Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и рассказал о фейках в СМИНовый пост автора мессенджера
Павел Дуров опроверг слухи о том, что Telegram собирается уйти из России. Он написал в своём Telegram-канале, что эта новость появилась сначала как шутка в сатирическом издании, но потом её начали серьёзно перепечатывать другие каналы без указания, что это юмор. Из-за этого Telegram даже добавлял опровержения под такими постами.
© Соцсети
Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировке каналов якобы по политическим причинам. На самом деле несколько каналов временно остановились из-за автоматической блокировки — там публиковали личные данные. Но СМИ долгое время не писали, что каналы быстро разблокировали.
В прошлом месяце в Рунете распространилось ошибочное расследование про IP-адреса Telegram, якобы угрожающие пользователям, сообщил Дуров. Независимые эксперты не раз опровергали эти обвинения, но опровержения получили мало внимания.
Дуров призвал пользователей быть внимательнее и не верить сомнительным сообщениям.