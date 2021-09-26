Дуров признался, что заблокировал политического бота в попытке угодить Apple и Google

Основатель Telegram написал большой пост, из которого мы вычленили ключевые пункты. Во-первых, Дуров пояснил, что Telegram не существует в изоляции — он зависит в том числе от Google и Apple, владельцев крупнейших платформ для дистрибуции приложений. Эти компании удалили сервис для «Умного голосования», который предоставлял советы по выбору кандидатов на последнем голосовании в России, из-за давления властей. При этом Google и Apple ясно дали понять, что ответственность за распространение сервиса лежит на разработчиках. Поэтому Telegram был вынужден следовать политике магазинов и заблокировать бота.

Во-вторых, Дуров пояснил, что Telegram всегда боролся за сохранение прав граждан, но ситуация с «Умным голосованием» не была такой однозначной. Требование российских властей не было напрямую антиконституционным. Они ссылались на закон о «днях тишины». Поэтому жертвовать доступностью Telegram в такой ситуации Дуров счёл нецелесообразным.