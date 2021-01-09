Дуров призвал переходить с iPhone на Android

Один из пользователей спросил у Дурова, может ли тот гарантировать, что Telegram в ситуации, подобной случившейся с Parler, останется доступным для людей. Напомним, что Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа. Пользователь уточнил у Дурова, сможет ли Telegram найти способ остаться доступным для людей даже вне магазинов приложений.

На это Павел ответил, что монополия Apple и Google представляет собой гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. А Apple опаснее, чем остальные, так как может полностью контролировать то, какие приложения используют люди. На Android хотя бы можно установить приложения через APK. «Вот почему я призываю пользователей перейти на Android с iOS — это наименьшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — отметил Дуров.