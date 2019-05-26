Дуров рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома спецслужбами

О попытках взлома своих Telegram-аккаунтов сообщил ряд российских журналистов: шеф-редактор Znak.com, главный редактор агентства «Между строк», автор канала «Главный канал Екатеринбурга», главный редактор Ura.ru, журналист «Медузы» и другие. Они освещали митинги против строительства храма в Екатеринбурге.

Дуров отметил, что попытки взлома осуществлялись российскими властями. Они провалились, благодаря защите в виде двухэтапной аутентификации, которая была установлена у журналистов. В связи с этим Дуров призвал жителей всех стран, чьи власти вмешиваются в частную жизнь граждан, проверить, установлена ли у них двойная авторизация для аккаунтов.