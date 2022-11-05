Дуров рассказал, как вернул форумы в Telegram

Обновление принесло возможность создавать отдельные ветки по темам в больших группах. И если это вам кое-что напоминает, вы не ошибаетесь: Дуров сам называет это возрождением старых добрых интернет-форумов.

Он напомнил, что первый крупный проект, созданный им 20 лет назад, был тоже по сути форумом. 16 лет назад Дуров внедрил форумы в соцсеть «ВКонтакте». Он признался, что испытывает ностальгию по тем временам. Тогда Павел ещё не научился нанимать инженеров и дизайнеров, поэтому программировал и проектировал всё сам, работая по 20 часов в день.

Сейчас у Дурова есть «лучшая в мире команда программистов», которая воссоздаёт форум для сотен миллионов людей в Telegram.