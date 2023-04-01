Дуров рассказал о шутке, из-за которой во французском паспорте у него другая фамилия

13:29, 01 апреля 2023
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Дуров рассказал о шутке, из-за которой во французском паспорте у него другая фамилияБудьте осторожнее с заявками
Павел Дуров рассказал о том, как из-за одной первоапрельской шутки получил французский паспорт с другой фамилий. Он также переименовал свой личный Telegram-канал в «Du Rove's Channel».
Фото: Flickr
Как рассказал Дуров, ровно год назад его ассистент пошутил, что теперь как гражданин Франции Павел должен добавить в свою фамилию пробел и стать Дю Ров — Du Rov. Они посмеялись и заполнили некую заявку, внеся туда изменённую фамилию.
Вскоре они забыли об этой заявке, но её одобрили, и в результате французский паспорт перевыпустили с новой фамилией Du Rov. «Думая о том дне, я благодарен за то, что творчество моего помощника не распространилось на мой эмиратский паспорт. В противном случае вы бы читали этот пост в "Канале Аль Дура"», — добавил Павел.