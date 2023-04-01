Дуров рассказал о шутке, из-за которой во французском паспорте у него другая фамилия

Как рассказал Дуров, ровно год назад его ассистент пошутил, что теперь как гражданин Франции Павел должен добавить в свою фамилию пробел и стать Дю Ров — Du Rov. Они посмеялись и заполнили некую заявку, внеся туда изменённую фамилию.

Вскоре они забыли об этой заявке, но её одобрили, и в результате французский паспорт перевыпустили с новой фамилией Du Rov. «Думая о том дне, я благодарен за то, что творчество моего помощника не распространилось на мой эмиратский паспорт. В противном случае вы бы читали этот пост в "Канале Аль Дура"», — добавил Павел.