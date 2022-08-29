Дуров рассказал об «освобождении» «мёртвых» имён пользователей в Telegram

Из-за этого возникло множество «мёртвых» имён пользователей, которые не давали миллионам людей выбрать для своих каналов, аккаунтов и групп нормальный адрес.

В середине августа Telegram удалил все публичные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пусты или неактивны в течение последнего года. Теперь мессенджер будет постепенно повторно вводить 99% этих адресов в общественное пользование, но на этот раз с алгоритмическими ограничениями, чтобы их не захватили отдельные киберсквоттеры снова.

Что касается наиболее ценящихся коротких имён пользователей, то наиболее эффективным и справедливым способом их распределения, по мнению Дурова, является аукцион.