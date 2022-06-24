Дуров рассказал, передаёт ли Telegram голосовые сообщения IT-гиганту Google

Основатель Telegram заверил, что мессенджер не делится с Google личными данными пользователей: именами, телефонами, IP-адресами. Также приложение не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без запроса от пользователей.

Путаница возникла из-за того, что Telegram арендует оборудование Google для обработки перевода голосового сообщения в текст для подписчиков Telegram Premium. У мессенджера есть соглашение с IT-гигантом, по которому последний не может делать с обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно. Для рекламы и чего-то другого Google не имеет права применять данные.

Дуров уточнил, что Telegram выбрал платные услуги Google ради качества распознавания голосовых сообщений на большинстве языков.