Опубликовано 11 октября 2025, 09:40
1 мин.

Дуров разослал уведомление о цензуре интернета пользователям Telegram в ЕС

В России такие уведомления не отображаются
Основатель Telegram Павел Дуров в день своего 41-летия опубликовал пост, в котором выразил тревогу за будущее свободного интернета. Спустя несколько часов плашка, отсылающая к этому тексту, появилась у ряда пользователей в Telegram поверх всех чатов.
Напомним, по словам Дурова, мир стремительно движется к эпохе цифрового контроля, где свобода слова и личная жизнь людей оказываются под угрозой.

Дуров отметил, что в странах, которые раньше считались «свободными», вводятся меры, ограничивающие права граждан: цифровые идентификаторы в Великобритании, проверки возраста в интернете в Австралии, массовое сканирование личных сообщений в ЕС. Он также упомянул, что в Германии наказывают за критику чиновников, в Великобритании сажают за посты в соцсетях, а во Франции расследуют действия тех, кто выступает за приватность и свободу.

Интересно, что плашка «Конец свободного интернета», ведущая к этому посту, появилась в Telegram только у пользователей из ЕС (на скриншоте аккаунт с немецкой SIM-картой). Некоторые СМИ пишут, что они замечены у людей из Италии, Испании, Германии и Финляндии.

По мнению Дурова, человечество рискует стать поколением, которое потеряло свободы, доставшиеся от предков. Он считает, что общество отвлекли от настоящей борьбы — за право на частную жизнь, независимость и свободу слова.