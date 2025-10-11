Дуров разослал уведомление о цензуре интернета пользователям Telegram в ЕС

Напомним, по словам Дурова, мир стремительно движется к эпохе цифрового контроля, где свобода слова и личная жизнь людей оказываются под угрозой.

Дуров отметил, что в странах, которые раньше считались «свободными», вводятся меры, ограничивающие права граждан: цифровые идентификаторы в Великобритании, проверки возраста в интернете в Австралии, массовое сканирование личных сообщений в ЕС. Он также упомянул, что в Германии наказывают за критику чиновников, в Великобритании сажают за посты в соцсетях, а во Франции расследуют действия тех, кто выступает за приватность и свободу.