Дуров разослал уведомление о цензуре интернета пользователям Telegram в ЕС

Дуров разослал уведомление о цензуре интернета пользователям Telegram в ЕСВ России такие уведомления не отображаются
Напомним, по словам Дурова, мир стремительно движется к эпохе цифрового контроля, где свобода слова и личная жизнь людей оказываются под угрозой.
Дуров отметил, что в странах, которые раньше считались «свободными», вводятся меры, ограничивающие права граждан: цифровые идентификаторы в Великобритании, проверки возраста в интернете в Австралии, массовое сканирование личных сообщений в ЕС. Он также упомянул, что в Германии наказывают за критику чиновников, в Великобритании сажают за посты в соцсетях, а во Франции расследуют действия тех, кто выступает за приватность и свободу.
Интересно, что плашка «Конец свободного интернета», ведущая к этому посту, появилась в Telegram только у пользователей из ЕС (на скриншоте аккаунт с немецкой SIM-картой). Некоторые СМИ пишут, что они замечены у людей из Италии, Испании, Германии и Финляндии.
По мнению Дурова, человечество рискует стать поколением, которое потеряло свободы, доставшиеся от предков. Он считает, что общество отвлекли от настоящей борьбы — за право на частную жизнь, независимость и свободу слова.