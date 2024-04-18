Дуров выразил сомнения в безопасности разработанных в США платформ

Дуров заявил, что, по его мнению, американские платформы подвержены правительственной слежке и сбору данных, что ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. Он подчеркнул, что обеспокоен возможностью использования этих платформ в злонамеренных целях, таких как политические манипуляции или распространение дезинформации.

В ответ Карлсон заявил, что всё это, по мнению правительства страны, необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Интервью было дано в тот момент, когда Telegram продолжает набирать популярность в качестве альтернативы другим приложениям для обмена сообщениями, таким как WhatsApp, а позиция Дурова в отношении платформ, разработанных в США, согласуется с его более широкой философией продвижения «цифровой свободы» и «неприкосновенности частной жизни».