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Опубликовано 18 апреля 2024, 00:45
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Дуров выразил сомнения в безопасности разработанных в США платформ

Тому есть причина
В беседе с Такером Карлсоном Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте», выразил сомнение в безопасности платформ, разработанных в США. Его слова передает Лента.ру.
Дуров выразил сомнения в безопасности разработанных в США платформ
© Ferra

Дуров заявил, что, по его мнению, американские платформы подвержены правительственной слежке и сбору данных, что ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. Он подчеркнул, что обеспокоен возможностью использования этих платформ в злонамеренных целях, таких как политические манипуляции или распространение дезинформации.

В ответ Карлсон заявил, что всё это, по мнению правительства страны, необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Интервью было дано в тот момент, когда Telegram продолжает набирать популярность в качестве альтернативы другим приложениям для обмена сообщениями, таким как WhatsApp, а позиция Дурова в отношении платформ, разработанных в США, согласуется с его более широкой философией продвижения «цифровой свободы» и «неприкосновенности частной жизни».

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Павел Дуров
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#Telegram
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#сша