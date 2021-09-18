Дуров заблокировал Telegram-ботов «с агитацией» на время выборов в России

Дуров отметил, что после блокировки приложения «Навальный»(Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.) основным предвыборным инструментом от команды оппозиционера стал бот Умного Голосования в Telegram. Как сообщил основатель мессенджера, он горд тем, что миллионы россиян смогли воспользоваться этим ботом.

Также Дуров заявил, что «блокировка приложений компаниями Apple и Google создаёт опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всём мире». Изменение политики вышеперечисленных компаний неизбежно скажется и на Telegram, по словам Павла.

В конце поста Дуров сделал заявление о том, что Telegram всё же будет блокировать ботов «с агитацией», но только потому, что начались так называемые «дни тишины». В эти дни нельзя агитировать, так как выборы уже начались. В Telegram эту практику считают легитимной.

На момент публикации новости бот «Умного голосования» уже недоступен.