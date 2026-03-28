Опубликовано 28 марта 2026, 11:26
Два аккаунта и перенос чатов на Android: обновление WhatsApp* для iPhone

И немного ИИ
WhatsApp* получил сразу несколько обновлений для пользователей iPhone. Главное — поддержка двух аккаунтов на одном устройстве, что ранее было доступно только на Android.
Теперь пользователи iOS могут легко переключаться между аккаунтами. В интерфейсе всегда видно, какой профиль активен. Также появилась возможность переноса переписок с iPhone на Android.

Кроме того, в приложении появились новые функции с элементами ИИ. WhatsApp* теперь предлагает стикеры на основе введённых эмодзи.

Также доступна функция редактирования фото прямо в чате перед отправкой. А ещё система может предложить готовый ответ на сообщение, исходя из контекста переписки.

Функции внедряются постепенно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
