Два аккаунта и перенос чатов на Android: обновление WhatsApp* для iPhone

Опубликовано 28 марта 2026, 11:261 мин.
Два аккаунта и перенос чатов на Android: обновление WhatsApp* для iPhoneИ немного ИИ
WhatsApp* получил сразу несколько обновлений для пользователей iPhone. Главное — поддержка двух аккаунтов на одном устройстве, что ранее было доступно только на Android.
Теперь пользователи iOS могут легко переключаться между аккаунтами. В интерфейсе всегда видно, какой профиль активен. Также появилась возможность переноса переписок с iPhone на Android.
Кроме того, в приложении появились новые функции с элементами ИИ. WhatsApp* теперь предлагает стикеры на основе введённых эмодзи.
Также доступна функция редактирования фото прямо в чате перед отправкой. А ещё система может предложить готовый ответ на сообщение, исходя из контекста переписки.
Функции внедряются постепенно.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена