Два года понадобилось, чтобы составить определение «ИИ с открытым кодом»

OSI выбрала компромиссный подход, требуя «достаточно подробную информацию о данных, использованных для обучения», а не полный доступ к наборам данных. Это решение нацелено на баланс между прозрачностью и практическими, а также юридическими вызовами. Критики утверждают, что без полного доступа к данным крупные языковые модели (LLM) не могут считаться полностью открытыми, что «ограничивает воспроизводимость, прозрачность и безопасность».

Несмотря на эти разногласия, OSI продолжает дорабатывать определение, а его финальная версия будет представлена на конференции All Things Open в конце октября 2024 года.