Опубликовано 10 октября 2024, 21:241 мин.
Два года понадобилось, чтобы составить определение «ИИ с открытым кодом»И то оно не до конца определено
Инициатива Open Source Initiative (OSI) сделала шаг к определению того, что значит искусственный интеллект (ИИ) с открытым исходным кодом. После двух лет работы OSI представила первого «кандидата». Это определение включает четыре ключевые свободы: право на использование, изучение, модификацию и распространение ИИ-систем без ограничений. Однако одним из спорных моментов остаётся прозрачность данных обучения.
OSI выбрала компромиссный подход, требуя «достаточно подробную информацию о данных, использованных для обучения», а не полный доступ к наборам данных. Это решение нацелено на баланс между прозрачностью и практическими, а также юридическими вызовами. Критики утверждают, что без полного доступа к данным крупные языковые модели (LLM) не могут считаться полностью открытыми, что «ограничивает воспроизводимость, прозрачность и безопасность».
Несмотря на эти разногласия, OSI продолжает дорабатывать определение, а его финальная версия будет представлена на конференции All Things Open в конце октября 2024 года.