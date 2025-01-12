Два сотрудника оператора связи передали сотни номеров китайским мошенникам

Подозреваемые, Нирадж Валиа и Хемант Шарма, нарушили правила TRAI, выдав эти номера мошенническим организациям, заявили в полиции. Дело возникло после того, как одна женщина сообщила о потере ₹10 000 после того, как ее обманули мошенники, предлагавшие работу на дому. Сначала они платили ей ₹200 за размещение отзывов об отелях, а затем заманили в группу Telegram, где ей поручили перевести деньги на различные счета, обещая высокую прибыль.

По словам полиции, в мошеннической операции использовались номера с кодом Гуруграма, что и привело следователей к сотрудникам Airtel.