Две академические статьи отозвали из-за использования учёными пиратского ПО

После жалобы от Flow Science, разработчиков FLOW-3D — инструмента для вычислительной гидродинамики, издательство Elsevier обнаружило, что исследование проводилось с использованием этого ПО без соответствующей лицензии. Журнал подчеркнул «важность соблюдения лицензий», напомнив, что все исследования должны «уважать права интеллектуальной собственности и использовать ПО на законных основаниях».

Проблемы с авторскими правами также касаются использования изображений, как в случае BioRender, имеющего строгие условия повторного использования, что может тоже привести к отзывам статей. По мнению ученых, таких как Фейт Маджеколагбе из Университета Альберты, исследователям следует предоставить вторичные права на публикацию, чтобы они могли свободно делиться своими работами.