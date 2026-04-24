«Дзен» запустит ИИ-студию для СМИ

Опубликовано 24 апреля 2026, 13:14
«Дзен» запустит ИИ-студию для СМИОдна новость в статьи, посты, картинки и видео
Платформа «Дзен» анонсировала новый инструмент для редакций — ИИ-студию. Она позволит журналистам и медиа автоматически превращать один материал в разные форматы. Обычные статьи, короткие посты для соцсетей, а в будущем — изображения и даже видео.
На первом этапе ИИ-студия будет работать только внутри «Дзена», но позже её откроют и для других площадок.
Уже сейчас у редакций есть доступ к первой функции — персонализированным заголовкам. ИИ анализирует материал и аудиторию, а затем предлагает несколько вариантов заголовков, подходящих разным читателям. По данным «Дзена», это может увеличить кликабельность заголовков до двух раз.
Пока точной даты полноценного запуска всех функций ИИ-студии нет.