Дженсен Хуанг заявил, что ИИ уже достиг человеческого уровня. Но есть нюанс

Для начала, как отмечают СМИ, AGI — это понятие без точного определения. Обычно под ним понимают системы, которые могут выполнять практически любую интеллектуальную работу, как человек.

Во время разговора ведущий предложил простое объяснение: AGI — это система, способная, например, создать и развить успешную компанию стоимостью более миллиарда долларов. На вопрос о сроках Хуанг ответил прямо: «Я думаю, это уже произошло».

Он также упомянул популярность платформ с ИИ-агентами, где пользователи создают модели для разношерстных задач. Однако позже Хуанг отметил, мол, многие такие проекты быстро теряют популярность. И добавил, что вероятность того, что множество таких ИИ-агентов смогут создать компанию уровня Nvidia, практически равна нулю.