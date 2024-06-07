EBay сократил количество способов оплаты

Этот шаг стал значительной потерей для American Express, известной своими «состоятельными клиентами», которые, как правило, тратят больше, чем пользователи других карт, пишут СМИ.

EBay все чаще предлагает альтернативные способы оплаты, включая опции «купи сейчас, заплати потом» через Apple Pay, PayPal, Klarna и Affirm. Оверланд выразил уверенность, что большинство пользователей eBay «адаптируются к этим альтернативам».

American Express ответила на это, отметив, что ее комиссии для eBay сопоставимы с комиссиями для аналогичных карт других сетей.