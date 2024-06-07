EBay сократил количество способов оплаты

Опубликовано 07 июня 2024, 10:58
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EBay сократил количество способов оплатыОтказавшись от American Express из-за высоких комиссий
EBay объявил о том, что с 17 августа больше не будет принимать платежи American Express, ссылаясь на «неприемлемо высокие комиссии», взимаемые AmEx. По словам представителя eBay Скотта Оверланда, решение было принято после тщательного рассмотрения, подчеркнув, что у клиентов eBay есть «множество других вариантов оплаты».
Этот шаг стал значительной потерей для American Express, известной своими «состоятельными клиентами», которые, как правило, тратят больше, чем пользователи других карт, пишут СМИ.
EBay все чаще предлагает альтернативные способы оплаты, включая опции «купи сейчас, заплати потом» через Apple Pay, PayPal, Klarna и Affirm. Оверланд выразил уверенность, что большинство пользователей eBay «адаптируются к этим альтернативам».
American Express ответила на это, отметив, что ее комиссии для eBay сопоставимы с комиссиями для аналогичных карт других сетей.