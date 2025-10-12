Эдвард Сноуден рассказал о слежке и цензуре в Telegram и WhatsApp*

«Ещё 10 лет назад никто не мог представить, что за свои публикации в соцсетях могут закрыть банковский счёт. Сегодня онлайн-деятельность имеет реальные последствия для жизни», — сказал Сноуден.

Сноуден отметил, что платформы, такие как Facebook*, WhatsApp*, Telegram, YouTube, вынуждают соблюдать требования спецслужб и передавать данные, что ставит в неравные условия государства вне западного блока. Он предупредил, что от действий таких систем страдают не только политики и шпионы, но и обычные люди.

Экс-сотрудник АНБ, напомним, в 2013 году раскрыл систему глобальной слежки США. После разоблачений Сноудену пришлось покинуть США. Он попросил убежище в России, а в 2022 году получил российский паспорт.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена