Экономия до 40%: Яндекс Такси разрешил ездить с попутчиками-незнакомцами

По новому тарифу водитель за одну поездку будет выполнять сразу два заказа. Пока воспользоваться такой возможностью может только часть клиентов в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. Предполагается, что в машине может быть только два попутчика.

Что интересно, тариф будет доступен не всегда, а только в периоды высокого спроса. Именно тогда вероятность найти попутчика наибольшая. Если пользователь выберет тариф «Попутчик», алгоритм автоматически подберёт ему компаньона с самым подходящим маршрутом. Водитель же заберёт второго пассажира по пути.

В Яндексе рассчитали, что так поездки станут длиннее в среднем на 10 минут, а пассажиры смогут экономить до 40% на регулярных маршрутах.