Экономия до 80% в год: Яндекс 360 запустил семейный тариф

В целом, подписка позволяет объединить в одно виртуальное пространство не только родственников, но и друзей или единомышленников. К «Семейный премиум» можно подключить до восьми человек, каждый при этом получит 1 ТБ места на Диске, безлимитное место для фото и видео с телефона, персональный почтовый адрес и многое другое. В Яндексе отмечают, что один общий тариф вместо нескольких индивидуальных позволяет сэкономить до 80% в год.

Чтобы подключить близких, нужно просто отправить приглашение по почте или в SMS. Оплату и настройку будет производить владелец тарифа со своего аккаунта. Для подключения у всех участников должна быть Яндекс Почта.