Экосистема Linux самая «раздутая», и официальных дистрибутив будет лишь больше

Инициатива KDE под кодовым названием «Project Banana» предполагает выпуск дистрибутива на базе Arch Linux. В нем будет несколько редакций для различных потребностей пользователей, а обновления будут доставляться через неизменяемую файловую систему, подобную SteamOS. Цель состоит в том, чтобы предоставить KDE платформу для более плавной интеграции и передовых обновлений, отойдя от фиксированного цикла выпуска Ubuntu LTS. Однако у KDE уже есть полуофициальный дистрибутив, KDE Neon, что ставит вопрос о «дублировании».

План GNOME предполагает превращение экспериментальной GNOME OS в стабильный дистрибутив. В настоящее время GNOME OS является тестовой платформой на основе CI/CD, но в будущем она превратится в неизменяемую ОС, созданную с нуля и нацеленную на «надежность и простоту использования». GNOME сталкивается с конкуренцией со стороны существующих проектов, таких как Fedora Silverblue, который уже предлагает аналогичные функции.

Критики опасаются, что они могут привести к еще большей путанице в и без того переполненной экосистеме Linux. При таком количестве доступных дистрибутивов добавление новых может скорее перегрузить пользователей, чем упростить выбор.