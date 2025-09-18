Экран, управление жестами, ИИ: Meta* представила умные очки Ray-Ban Display*

Дисплей с разрешением 600×600 пикселей встроен прямо в линзу и предназначен для быстрых взаимодействий: просмотр сообщений, навигация, предварительный просмотр фото, переводы и поиск данных через Meta AI*.

Очки комплектуются новым браслетом Meta Neural Band*, который использует электромиографию (EMG) для считывания слабых мышечных сигналов в запястье. С его помощью можно листать, выбирать элементы и в будущем даже писать короткие сообщения движением пальцев.

Среди возможностей Ray-Ban Display*:

Сообщения и звонки через WhatsApp, Messenger и Instagram*.

Камера с 12 МП и 3x зумом для фото и видео.

Навигация с подсказками для пешеходов.

Живые субтитры и переводы.

Управление музыкой через жесты.

Очки оснащены шестью микрофонами, открытыми динамиками и аккумулятором до 6 часов активного использования (с кейсом — до 30 часов). Браслет держит заряд до 18 часов и имеет защиту IPX7.

Продажи начнутся 30 сентября.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена