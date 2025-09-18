Экран, управление жестами, ИИ: Meta* представила умные очки Ray-Ban Display*Экран цветной
Дисплей с разрешением 600×600 пикселей встроен прямо в линзу и предназначен для быстрых взаимодействий: просмотр сообщений, навигация, предварительный просмотр фото, переводы и поиск данных через Meta AI*.
Очки комплектуются новым браслетом Meta Neural Band*, который использует электромиографию (EMG) для считывания слабых мышечных сигналов в запястье. С его помощью можно листать, выбирать элементы и в будущем даже писать короткие сообщения движением пальцев.
Среди возможностей Ray-Ban Display*:
-
Сообщения и звонки через WhatsApp, Messenger и Instagram*.
-
Камера с 12 МП и 3x зумом для фото и видео.
-
Навигация с подсказками для пешеходов.
-
Живые субтитры и переводы.
-
Управление музыкой через жесты.
-
Очки оснащены шестью микрофонами, открытыми динамиками и аккумулятором до 6 часов активного использования (с кейсом — до 30 часов). Браслет держит заряд до 18 часов и имеет защиту IPX7.
-
Продажи начнутся 30 сентября.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена