Экран, управление жестами, ИИ: Meta* представила умные очки Ray-Ban Display*

Экран цветной
Meta* выпустила новые умные очки Ray-Ban Display* с встроенным цветным дисплеем и поддержкой ИИ. Анонс состоялся на мероприятии Connect*, где Марк Цукерберг ещё и продемонстрировал возможности устройства. Стоимость очков — $799, что сопоставимо с флагманским смартфоном.

Дисплей с разрешением 600×600 пикселей встроен прямо в линзу и предназначен для быстрых взаимодействий: просмотр сообщений, навигация, предварительный просмотр фото, переводы и поиск данных через Meta AI*.

Очки комплектуются новым браслетом Meta Neural Band*, который использует электромиографию (EMG) для считывания слабых мышечных сигналов в запястье. С его помощью можно листать, выбирать элементы и в будущем даже писать короткие сообщения движением пальцев.

Среди возможностей Ray-Ban Display*:

  • Сообщения и звонки через WhatsApp, Messenger и Instagram*.

  • Камера с 12 МП и 3x зумом для фото и видео.

  • Навигация с подсказками для пешеходов.

  • Живые субтитры и переводы.

  • Управление музыкой через жесты.

  • Очки оснащены шестью микрофонами, открытыми динамиками и аккумулятором до 6 часов активного использования (с кейсом — до 30 часов). Браслет держит заряд до 18 часов и имеет защиту IPX7.

  • Продажи начнутся 30 сентября.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

