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Опубликовано 27 марта 2024, 17:57
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Экс-Facebook* следила за конкурентами через Onavo VPN

Вот вам и конфиденциальность
Meta* столкнулась с новыми обвинениями в антиконкурентном поведении. Утечка судебных документов утверждает, что Meta* запустила секретную программу под названием «Project Ghostbusters», чтобы шпионить за приложениями конкурентов, такими как Snapchat.

В схеме была задействована Onavo*, VPN-сервис, который Meta* приобрела в 2010 году. Onavo якобы собирал данные об использовании приложений пользователями. Такой подход давал Meta* ценные сведения о том, как пользователи взаимодействуют с конкурирующими платформами.

Судя по электронным письмам, генеральный директор Марк Цукерберг лично одобрил Project Ghostbusters в 2016 году. Сообщается, что программа была нацелена не только на Snapchat, но и на YouTube и Amazon.

Прокуроры утверждают, что этот сбор данных нарушал закон о прослушке и препятствовал конкуренции в рекламной индустрии. Meta*, однако, отрицает любые правонарушения и настаивает на том, что эти обвинения не имеют отношения к текущему антимонопольному делу.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#слежка