Экс-глава Google Brain поддержал решение компании разрешить ИИ в оружии

Google взяла на себя обязательство в 2018 году после протестов сотрудников по поводу Project Maven, военной программы искусственного интеллекта. Многие сотрудники Google выступали против использования ИИ для анализа военного видео, опасаясь, что он может быть использован для нанесения ударов с помощью беспилотников. Однако Нг находит протесты «непонятными» и считает, что ИИ необходим для «национальной безопасности».

Обновленная позиция Google совпадает с позицией других технологических гигантов, таких как Amazon и Microsoft, которые также заключили военные контракты. Между тем некоторые бывшие сотрудники Google, например Мередит Уиттакер и Джеффри Хинтон, по-прежнему выступают против использования ИИ в военных действиях.