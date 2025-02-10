Экс-глава Google Brain поддержал решение компании разрешить ИИ в оружии

Опубликовано 10 февраля 2025, 15:001 мин.
Экс-глава Google Brain поддержал решение компании разрешить ИИ в оружииЕму всё нравится
Эндрю Нг, бывший глава Google Brain, поддерживает недавнее решение Google отказаться от запрета на разработку ИИ для оружия. Выступая на технологической конференции, Нг сказал, что он «очень рад» этому изменению, задавшись вопросом, почему американская компания отказывается помогать своим собственным военным.
Google взяла на себя обязательство в 2018 году после протестов сотрудников по поводу Project Maven, военной программы искусственного интеллекта. Многие сотрудники Google выступали против использования ИИ для анализа военного видео, опасаясь, что он может быть использован для нанесения ударов с помощью беспилотников. Однако Нг находит протесты «непонятными» и считает, что ИИ необходим для «национальной безопасности».
Обновленная позиция Google совпадает с позицией других технологических гигантов, таких как Amazon и Microsoft, которые также заключили военные контракты. Между тем некоторые бывшие сотрудники Google, например Мередит Уиттакер и Джеффри Хинтон, по-прежнему выступают против использования ИИ в военных действиях.