Экс-инженера Google признали виновным в краже секретов искусственного интеллекта

Во время работы в Google с 2022 по 2023 год Дин скопировал тысячи внутренних технических документов. Среди них были подробные описания ключевых компонентов инфраструктуры Google для ИИ: нейропроцессоров, систем на основе графических процессоров и сетевого оборудования.

Прокуратура установила, что инженер загружал файлы в личное облачное хранилище, маскируя свои действия. Параллельно он вёл переговоры о финансировании для своего стартапа в Китае и искал там работу, используя украденную информацию.

Дин был осуждён по 14 пунктам обвинения. За каждый из семи эпизодов промышленного шпионажа ему грозит до 10 лет тюрьмы.