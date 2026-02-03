Экс-инженера Google признали виновным в краже секретов искусственного интеллекта

Опубликовано 03 февраля 2026, 12:001 мин.
Экс-инженера Google признали виновным в краже секретов искусственного интеллектаЧто он украл
В Сан-Франциско суд признал бывшего инженера Google, Линвэя Дина, виновным в промышленном шпионаже и краже коммерческой тайны. Он обвинялся в передаче конфиденциальных данных об ИИ-технологиях в интересах китайских компаний.
Во время работы в Google с 2022 по 2023 год Дин скопировал тысячи внутренних технических документов. Среди них были подробные описания ключевых компонентов инфраструктуры Google для ИИ: нейропроцессоров, систем на основе графических процессоров и сетевого оборудования.
Прокуратура установила, что инженер загружал файлы в личное облачное хранилище, маскируя свои действия. Параллельно он вёл переговоры о финансировании для своего стартапа в Китае и искал там работу, используя украденную информацию.
Дин был осуждён по 14 пунктам обвинения. За каждый из семи эпизодов промышленного шпионажа ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
