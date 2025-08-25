Экс-разработчик Eaton обиделся на увольнение, положил сервера и получил срок

Дэвис Лу, 55 лет, проработал в Eaton более десяти лет и достиг должности старшего разработчика. После «перераспределения обязанностей» он был понижен в должности. В ответ Лу создал «kill switch» — программу, которая активировалась при блокировке его доступа к сети.

Вредоносная программа на Java создавала бесконечный поток процессов, постепенно перегружая сервер до его сбоя. Когда сеть компании заблокировала его доступ, программа сработала, лишив тысяч сотрудников по всему миру возможности войти в систему и удалив часть корпоративных данных.

Свою проделку Лу усугубил: он назвал ПО «IsDLEnabledinAD» (в честь своего ника) и загрузил его, используя корпоративные учетные данные. При изъятии ноутбука выяснилось, что он удалял данные, искал способы скрыть свои действия и повысить права доступа.

Менее чем через месяц после запуска программы федеральные агенты США арестовали Луа. Он признал вину, но настоял на судебном разбирательстве с присяжными. Оно закончилось его обвинением в умышленном повреждении защищённых систем. Помимо четырёх лет тюрьмы ему назначены три года «условки».