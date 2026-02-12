Экс-сотрудница OpenAI предупредила об опасности рекламы в ChatGPT

По словам Хитциг, за несколько лет пользователи создали в ChatGPT уникальный «архив с откровениями». Люди делятся с ИИ личными переживаниями, проблемами со здоровьем, вопросами о вере и отношениях. Многие делают это, считая, что их разговоры «ни на что не повлияют». Если на основе этих данных начнут показывать рекламу, это может «открыть путь к манипуляциям».

Сама OpenAI заявляет, мол, не будет передавать рекламодателям содержимое чатов и продавать пользовательские данные. Компания обещает разделить разговоры и рекламные механизмы. Однако Хитциг сомневается, что эти «принципы» сохранятся в будущем.