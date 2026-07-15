Приложения
Опубликовано 15 июля 2026, 18:23
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Экс-сотрудники подали в суд на Meta*, потому что их уволили с помощью ИИ

Человек даже не старался
26 бывших работников Meta* обвиняют руководство в том, что при их увольнениях использовался ИИ. Истцы утверждают, что для выбора кандидатов на увольнение Meta* применяла «целый набор цифровых инструментов». От внутреннего помощника Metamate* до отслеживания нажатия клавиш и активности мыши.
Экс-сотрудники подали в суд на Meta*, потому что их уволили с помощью ИИ

© Ferra.ru

Система оценивала работников по их производительности, но также учитывала, насколько активно они пользуются ИИ-инструментами и сколько токенов расходуют.

Проблема, по мнению истцов, в том, что алгоритмы «не делали скидку на тех, кто был в отпуске, на больничном или имел инвалидность, мешающую работать с ИИ». А значит, такие сотрудники «получали более низкие оценки и чаще попадали под сокращение».

В Meta* заявили, что иск необоснован, мол, решения об увольнениях принимали люди, а не ИИ. Однако законы США прямо запрещают учитывать отпуск по семейным обстоятельствам или болезни при увольнении.

Бывшие сотрудники требуют приостановить увольнения до независимой проверки того, как именно ИИ участвовал в отборе.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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