Экс-сотрудники подали в суд на Meta*, потому что их уволили с помощью ИИ

Система оценивала работников по их производительности, но также учитывала, насколько активно они пользуются ИИ-инструментами и сколько токенов расходуют.

Проблема, по мнению истцов, в том, что алгоритмы «не делали скидку на тех, кто был в отпуске, на больничном или имел инвалидность, мешающую работать с ИИ». А значит, такие сотрудники «получали более низкие оценки и чаще попадали под сокращение».

В Meta* заявили, что иск необоснован, мол, решения об увольнениях принимали люди, а не ИИ. Однако законы США прямо запрещают учитывать отпуск по семейным обстоятельствам или болезни при увольнении.

Бывшие сотрудники требуют приостановить увольнения до независимой проверки того, как именно ИИ участвовал в отборе.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена