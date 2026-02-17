Экс-ведущий NPR подал в суд на Google из-за кражи его голоса для ИИ

NotebookLM умеет создавать краткие пересказы документов и озвучивать их в виде подкастов. По словам Грина, он был «шокирован», когда услышал в сервисе голос, «очень похожий на свой». Друзья и родственники, мол, даже начали спрашивать его, сотрудничает ли он с Google. Журналист решил обратиться в суд.

В Google заявили, что обвинения беспочвенны. По словам компании, голос создан на основе записи «профессионального актёра», которому заплатили за работу. Имя актёра, правда, не раскрывается.

Если стороны не договорятся мирно, дело рассмотрит суд в Калифорнии.