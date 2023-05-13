Приложения
12:33, 13 мая 2023
1 мин.

Экспансия Microsoft продолжается: компания хочет заменить Google Поиск в Mozilla Firefox

Также она «засматривается» на Safari

Компания Microsoft заинтересована в том, чтобы ее Bing стал поисковой системой по умолчанию для браузера Firefox, сообщает The Information.

В настоящее время Firefox имеет контракт с Google, который скоро истекает, что дает Mozilla возможность продлить соглашение или перейти на другую поисковую систему. Microsoft видит возможность заменить Google на Bing в Firefox, хотя нет никакой гарантии, что это значительно увеличит использование Bing (пользователи всегда могут его поменять обратно).

При этом Microsoft также рассматривает потенциально более значительную возможность с браузером Safari от Apple. Контракт между Apple и Google, который приносит большую выгоду второй, истекает в следующем году. Microsoft может воспользоваться этим шансом и продвинуть Bing в качестве основной поисковой системы еще и на iPhone.

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