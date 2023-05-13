Экспансия Microsoft продолжается: компания хочет заменить Google Поиск в Mozilla Firefox

В настоящее время Firefox имеет контракт с Google, который скоро истекает, что дает Mozilla возможность продлить соглашение или перейти на другую поисковую систему. Microsoft видит возможность заменить Google на Bing в Firefox, хотя нет никакой гарантии, что это значительно увеличит использование Bing (пользователи всегда могут его поменять обратно).

При этом Microsoft также рассматривает потенциально более значительную возможность с браузером Safari от Apple. Контракт между Apple и Google, который приносит большую выгоду второй, истекает в следующем году. Microsoft может воспользоваться этим шансом и продвинуть Bing в качестве основной поисковой системы еще и на iPhone.