Эксперт Горелкин: ИИ не заменит людей в правительстве Албании, но он полезен

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что модель должна сделать систему госзакупок «на 100% неподкупной». Эксперт подчеркнул, что главная роль ИИ здесь — контроль и выявление возможных коррупционных схем, а не принятие окончательных решений.

Горелкин отметил, что подобные инструменты уже применяются в России для предотвращения мошенничества и контроля за госзакупками. ИИ помогает обнаруживать нарушения и предотвращать злоупотребления.

Он также подчеркнул, что использование ИИ в государственных процессах — не уникальная инновация, но интересная с точки зрения PR. Практически все страны внедряют элементы искусственного интеллекта для поддержки работы ведомств и повышения прозрачности