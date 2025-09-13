Эксперт Горелкин: ИИ не заменит людей в правительстве Албании, но он полезен

Опубликовано 13 сентября 2025, 19:501 мин.
Эксперт Горелкин: ИИ не заменит людей в правительстве Албании, но он полезенПоможет людям
В Албании введена ИИ-модель, которая стала новым министром. Ей поручили контролировать государственные закупки. Однако окончательные решения по тендерам останутся за людьми, заявил ТАСС эксперт по кибербезопасности Алексей Горелкин. По словам Горелкина, нейросеть не может полностью заменить министра, так как работает только в рамках алгоритма и иногда допускает ошибки, которые требуют проверки человеком. Верификация выводов ИИ остается обязательной.
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что модель должна сделать систему госзакупок «на 100% неподкупной». Эксперт подчеркнул, что главная роль ИИ здесь — контроль и выявление возможных коррупционных схем, а не принятие окончательных решений.
Горелкин отметил, что подобные инструменты уже применяются в России для предотвращения мошенничества и контроля за госзакупками. ИИ помогает обнаруживать нарушения и предотвращать злоупотребления.
Он также подчеркнул, что использование ИИ в государственных процессах — не уникальная инновация, но интересная с точки зрения PR. Практически все страны внедряют элементы искусственного интеллекта для поддержки работы ведомств и повышения прозрачности