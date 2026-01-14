Приложения
Эксперт Mail объяснил, как навести порядок в подписках и перестать переплачивать

Подписки стали частью повседневной жизни: платят за фильмы, музыку, приложения, облачные сервисы и доставку. В среднем у россиян есть 3−4 подписки, на которые уходит около 5 тысяч рублей в год, напомнили в Mail. Руслан Арзуманов, руководитель продуктового направления Mail, отметил, что при этом многие тратят больше, чем думают, потому что не следят за регулярными списаниями.
Одна из самых частых проблем — пробные периоды. Сервисы предлагают бесплатный доступ, но просят ввести данные карты. После окончания тестового срока деньги начинают списываться автоматически, а напоминаний об этом чаще всего нет. Многие забывают отменить подписку и продолжают платить.

Ещё одна ошибка — отсутствие общего контроля. Люди подключают сервисы «на всякий случай» и со временем теряют счёт активным подпискам. Часто встречается и дублирование: например, пользователь платит отдельно за облачное хранилище, хотя оно уже включено в офисный пакет.

Такие незаметные траты постепенно съедают бюджет. Почти каждый третий россиянин тратит на подписки до 2 тысяч рублей в месяц, а 14% вообще их не отслеживают. При этом отмена подписки нередко сделана неудобной, из-за чего люди откладывают её на потом.

Чтобы избежать лишних расходов, Арзуманов советует использовать приложения для учёта подписок — они напоминают о платежах и показывают общие траты. Также удобно завести отдельную банковскую карту для всех сервисов и оставить только важные уведомления о списаниях.