Эксперт Mail объяснил, как навести порядок в подписках и перестать переплачивать

Одна из самых частых проблем — пробные периоды. Сервисы предлагают бесплатный доступ, но просят ввести данные карты. После окончания тестового срока деньги начинают списываться автоматически, а напоминаний об этом чаще всего нет. Многие забывают отменить подписку и продолжают платить.

Ещё одна ошибка — отсутствие общего контроля. Люди подключают сервисы «на всякий случай» и со временем теряют счёт активным подпискам. Часто встречается и дублирование: например, пользователь платит отдельно за облачное хранилище, хотя оно уже включено в офисный пакет.

Такие незаметные траты постепенно съедают бюджет. Почти каждый третий россиянин тратит на подписки до 2 тысяч рублей в месяц, а 14% вообще их не отслеживают. При этом отмена подписки нередко сделана неудобной, из-за чего люди откладывают её на потом.

Чтобы избежать лишних расходов, Арзуманов советует использовать приложения для учёта подписок — они напоминают о платежах и показывают общие траты. Также удобно завести отдельную банковскую карту для всех сервисов и оставить только важные уведомления о списаниях.