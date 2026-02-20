Эксперт назвал пять мессенджеров вместо WhatsApp* и Telegram

Эксперт назвал пять мессенджеров вместо WhatsApp* и TelegramНа что обратить внимание
DION. Чаты
Мессенджер для делового общения от ИТ-холдинга Т1. Позволяет переписываться, звонить коллегам и обмениваться файлами. Информация зашифрована.
VK Teams
Входит в экосистему VK WorkSpace. Подходит для чатов и видеозвонков, все данные также защищены современными протоколами шифрования. Прямо в переписке можно ставить задачи коллегам.
Пачка
Российский мессенджер с функциями планирования. Умеет напоминать о задачах и позволяет подключать к общению клиентов или партнеров, но с ограниченными правами — они увидят только то, что нужно.
Compass
Ориентирован на видеоконференции: собирает до 1000 участников без ограничения по времени. В нем есть удобные профили сотрудников и быстрая настройка доступа при приеме или увольнении людей.
МТС Линк Чаты
Корпоративный сервис от МТС со встроенным ИИ. Может создавать краткие итоги обсуждений и помогает модераторам следить за порядком в чатах.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена