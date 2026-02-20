Эксперт назвал пять мессенджеров вместо WhatsApp* и Telegram

DION. Чаты

Мессенджер для делового общения от ИТ-холдинга Т1. Позволяет переписываться, звонить коллегам и обмениваться файлами. Информация зашифрована.

VK Teams

Входит в экосистему VK WorkSpace. Подходит для чатов и видеозвонков, все данные также защищены современными протоколами шифрования. Прямо в переписке можно ставить задачи коллегам.

Пачка

Российский мессенджер с функциями планирования. Умеет напоминать о задачах и позволяет подключать к общению клиентов или партнеров, но с ограниченными правами — они увидят только то, что нужно.