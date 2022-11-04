Эксперт назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры

В Viber реализована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается загрузкой данных на серверы, пояснил специалист. Он также добавил, что в Telegram реализован уникальный протокол MTProto, а аналогичный метод сквозного шифрования добавлен только в секретные чаты.

К тому же WhatsApp и Telegram, в отличие от Viber, имеют доступ к данным контактов и хранят их на своих отдельных серверах, рассказал Слободчиков. По его словам, Viber способен собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры, но предусматривает их частичное шифрование.