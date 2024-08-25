Эксперт не нашел Telegram достойных альтернатив

Высказывания Кускова прозвучали на фоне растущих опасений по поводу стабильности и безопасности платформы. Он отметил, что большинство пользователей полагаются на несколько приложений для обмена сообщениями, включая WhatsApp*, Telegram и иногда Facebook* или Viber. «По сути будут использовать эти мессенджеры. Пока альтернатив других нет», — добавил он.

Арест произошел в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, когда Дуров сходил с борта частного самолета, прибывшего, по некоторым данным, из Азербайджана. Французские власти объявили Дурова в розыск, обвинив его в причастности к различным видам преступной деятельности, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Суровость обвинений может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена