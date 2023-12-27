Эксперт: NFT — это круто, но все сосредоточены не на том

Эксперт: NFT — это круто, но все сосредоточены не на томНа чем вы должны сфокусироваться
В то время как увлечение NFT охватило большую часть мира, однако один предприниматель считает, что фокус неверен, своими мыслями он поделился на HackerNoon. Проводя параллели с такими историческими причудами, как Neopets и Beanie Babies, автор выражает скептицизм по поводу внутренней ценности NFT, вызванной сомнительными вбросами и мошенничеством.
Однако автор статьи подчеркивает неиспользованный потенциал технологии NFT, указывая на такие практические примеры использования, как архивирование данных, интеллектуальной собственности, концертных билетов и сертификатов.
В статье подчеркивается необходимость переключить внимание с менталитета «наживы» на изучение подлинных технологических инноваций, которые NFT могут привнести в различные отрасли.
Предприниматель, который стал одним из основателей NFT-стартапа, специализирующегося на технологических сценариях использования, призывает внимательнее присмотреться к положительному влиянию NFT на решения по сохранению конфиденциальности и микроэкономику.