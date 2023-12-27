Эксперт: NFT — это круто, но все сосредоточены не на том

Однако автор статьи подчеркивает неиспользованный потенциал технологии NFT, указывая на такие практические примеры использования, как архивирование данных, интеллектуальной собственности, концертных билетов и сертификатов.

В статье подчеркивается необходимость переключить внимание с менталитета «наживы» на изучение подлинных технологических инноваций, которые NFT могут привнести в различные отрасли.

Предприниматель, который стал одним из основателей NFT-стартапа, специализирующегося на технологических сценариях использования, призывает внимательнее присмотреться к положительному влиянию NFT на решения по сохранению конфиденциальности и микроэкономику.