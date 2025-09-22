Эксперт объяснил, зачем менять Google Chrome на ИИ-браузер Comet

Comet создан на основе Chromium, поэтому легко переносит ваши закладки и расширения из Chrome. Но дальше начинаются отличия. Вместо Google Поиска — встроенный ИИ-движок Perplexity, а на главной странице есть виджеты, лента рекомендаций и «Spaces» — рабочие пространства для хранения ссылок, файлов и совместной работы.

Главная «фишка» Comet — встроенный ассистент в боковой панели. Он помогает искать дополнительную информацию без открытия новых вкладок, объясняет непонятные термины и может работать сразу с несколькими страницами. Например, сравнивать товары из разных вкладок или подводить итоги по открытым материалам.