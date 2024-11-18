Эксперт опроверг случайность некоторых процессов в майнинге биткоина

Что такое nonce? Это 32-битное значение, которое майнеры подбирают для создания правильного хэша блока, отвечающего требованиям Bitcoin по сложности. Он играет важную роль в обеспечении случайности (о чем ниже) и безопасности в процессе майнинга.

Теоретически значения nonce должны быть распределены равномерно, с равной вероятностью (6,25%) по 16 поддиапазонам. Однако данные показывают смещения, особенно в более ранние годы и в более низких диапазонах nonce.

Если разделить значения nonce на две половины (нижний и верхний диапазоны), то нижняя половина неизменно показывает более высокое использование, что расходится с ожидаемым распределением 50/50.

По словам автора статьи, майнеры могут отдавать предпочтение малым непакетам для ускорения вычислений хэша, что вносит погрешность, а концентрация на определенных диапазонах nonce может стать сигналом для стратегий крупных майнинговых пулов, подрывая децентрализацию. Также современные микропроцессоры ASIC и программное обеспечение для майнинга могут вносить погрешности в определенные диапазоны Nonce.

Наблюдаемые закономерности свидетельствуют о том, что майнинг не является полностью случайным, на него влияют историческая неэффективность, современные оптимизации и стратегическое поведение, если верить Матеосу. Что вызывает у него обеспокоенность по поводу справедливости и децентрализации в майнинге биткоина, намекая на возможность дальнейшей централизации, если тенденции сохранятся.