Эксперт перечислил приложения для проверки денег на подлинность

Первым делом она упомянула приложение Центробанка «Банкноты Банка России». Оно хоть и не может определить подлинность купюры автоматически через камеру, но показывает список признаков фальшивки. По ним можно ориентироваться и проверить то, что нужно.

Также есть приложение «Сканер фальшивых денег». Оно хорошо тем, что может проверять не только рубли, но и доллары, и евро. Программа позволяет навести камеру смартфона на купюру и выдаёт затем ответ о подлинности.

Третье приложение — «Помощник проверки долларов». Оно «пробивает» банкноты по базе данных. Это позволяет доверять приложению на 100%.