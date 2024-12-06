Эксперт по дезинформации признался, что сам использовал ChatGPT в работе

Опубликовано 06 декабря 2024, 06:451 мин.
Эксперт по дезинформации признался, что сам использовал ChatGPT в работеВ судебном заявлении о связанном с дипфейками законом
Эксперт по дезинформации Джефф Хэнкок, основатель Стэнфордской лаборатории социальных медиа, признался, что использовал ChatGPT для систематизации цитат в юридической декларации. Документ, представленный в поддержку закона Миннесоты «Об использовании технологий глубокой фальсификации для влияния на выборы», содержал ошибки, которые, по мнению критиков, подрывали его достоверность.
В документе, оспоренном ютубером Кристофером Холсом и представителем штата Мэри Фрэнсон, были приведены несуществующие ссылки и неверно указаны авторы.
Хэнкок заявил, что, составляя и проверяя содержание документа, он использовал GPT-4o и Google Scholar для сбора цитат. Он признал, что инструмент искусственного интеллекта «галлюцинировал» две неверные цитаты и изменил еще одну.
«Я не собирался вводить суд в заблуждение», — пояснил Хэнкок в повторном заявлении, извинившись за ошибки. Он подчеркнул, что ошибки не повлияли на основные положения его показаний под присягой, которые, по его словам, основаны на достоверных исследованиях и экспертных заключениях.