Эксперт по дезинформации признался, что сам использовал ChatGPT в работе

В документе, оспоренном ютубером Кристофером Холсом и представителем штата Мэри Фрэнсон, были приведены несуществующие ссылки и неверно указаны авторы.

Хэнкок заявил, что, составляя и проверяя содержание документа, он использовал GPT-4o и Google Scholar для сбора цитат. Он признал, что инструмент искусственного интеллекта «галлюцинировал» две неверные цитаты и изменил еще одну.

«Я не собирался вводить суд в заблуждение», — пояснил Хэнкок в повторном заявлении, извинившись за ошибки. Он подчеркнул, что ошибки не повлияли на основные положения его показаний под присягой, которые, по его словам, основаны на достоверных исследованиях и экспертных заключениях.