Эксперт посоветовал россиянам временно удалить WhatsApp из-за уязвимости

В разговоре с «Аргументы и факты» он объяснил, что эта уязвимость относится к так называемым «нулевого дня» — их находят раньше, чем разработчики успевают выпустить исправление. Однако такие уязвимости обычно используются не массово.

Раевский подчеркнул, что их стоимость может достигать миллионов долларов, поэтому они редко применяются для обычного мошенничества. Тем не менее, тем, кто беспокоится о своей безопасности, он советует временно удалить WhatsApp и дождаться официального обновления с исправлением ошибки.