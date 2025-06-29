Эксперт предупредил россиян об угрозах ИИ и ответил, как защитить личные данные

По его словам, ИИ может привести к сокращению рабочих мест из-за автоматизации. Но главные угрозы — это утечка личных данных и мошенничество с помощью дипфейков.

За первые два месяца 2025 года в России произошло 19 крупных утечек, пострадали 24 миллиона человек. Чтобы не попасть в число жертв, Смирнов советует не публиковать личные данные в открытом доступе и использовать шифрование. Компаниям лучше запускать ИИ внутри своих закрытых систем.

Также растёт угроза дипфейков: к 2025 году каждый второй россиянин может столкнуться с этим видом обмана. Уже пострадала каждая пятая компания. Чтобы защититься, нужно проверять информацию, что вы загружаете в Сеть.

Кроме того, ИИ может быть предвзятым, если его обучили на несбалансированных данных. Чтобы снизить риски, важно регулирование со стороны государства, прозрачность в работе ИИ и развитие отечественных технологий.