Эксперт раскритиковал Google за удаление кнопки микрофона у Ассистента

Краснофф подчеркивает, что ее раздражает одновременное срабатывание нескольких устройств в ответ на ее голос, и подчеркивает, что у нее выработалась мышечная память, связанная с использованием кнопки микрофона. Ее раздражение подкрепляется отсутствием убедительной альтернативы, предложенной Google: в качестве замены предлагаются «Hey Google» и долгое нажатие кнопки питания.

Несмотря на неудобства, Краснофф предлагает обходной путь — поместить значок Google Assistant в док, повторив привычное расположение отсутствующей кнопки. Тем не менее, ее общий посыл остается разочарованием и призывом к разработчикам учитывать влияние незначительных на первый взгляд изменений на пользователей, у которых сформировались рабочие процессы, связанные с функциями, на которые они полагаются.