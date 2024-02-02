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Опубликовано 02 февраля 2024, 15:07
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Эксперт раскритиковал Google за удаление кнопки микрофона у Ассистента

“Эй, Google, я использовала эту кнопку”
Технический обозреватель Барбара Краснофф из The Verge выразила свое недовольство недавним решением Google убрать кнопку микрофона из интерфейса Google Assistant. Это, казалось бы, незначительное изменение вызвало у нее серьезные неудобства — она использует несколько устройств с Google Assistant в своем доме и полагается на кнопку, чтобы избежать непреднамеренных активаций.

Краснофф подчеркивает, что ее раздражает одновременное срабатывание нескольких устройств в ответ на ее голос, и подчеркивает, что у нее выработалась мышечная память, связанная с использованием кнопки микрофона. Ее раздражение подкрепляется отсутствием убедительной альтернативы, предложенной Google: в качестве замены предлагаются «Hey Google» и долгое нажатие кнопки питания.

Несмотря на неудобства, Краснофф предлагает обходной путь — поместить значок Google Assistant в док, повторив привычное расположение отсутствующей кнопки. Тем не менее, ее общий посыл остается разочарованием и призывом к разработчикам учитывать влияние незначительных на первый взгляд изменений на пользователей, у которых сформировались рабочие процессы, связанные с функциями, на которые они полагаются.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#Google Ассистент
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#Google