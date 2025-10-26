Эксперт рассказала россиянам, как пройти фильтры ИИ при подачи резюме

Она также рекомендует использовать формат .docx или .pdf без изображений и сложных таблиц. Важно, чтобы резюме было структурированным: разделы «Опыт работы», «Образование», «Навыки», «Проекты», а ключевые данные — в основном тексте. Экзотические шрифты, эмодзи, цветные фоны и текст в графических элементах алгоритм может не распознать.

Некорректные манипуляции с ключевыми словами, например, белый текст на белом фоне, также снижают рейтинг резюме. Курбанова советует указывать точные даты работы вместо сокращений вроде «по н.в.».

Универсальное резюме должно быть четким, с метриками и достижениями, а персонализация достигается корректировкой ключевых слов под конкретную вакансию.