Эксперт The Cut объяснил, почему он запретил своим детям смотреть YouTube

Опубликовано 27 января 2025, 03:001 мин.
Эксперт The Cut объяснил, почему он запретил своим детям смотреть YouTubeИ в чем замена
Амиль Ниази, колумнист Cut, освещающий вопросы пересечения работы и материнства, сообщила, что когда её сыну было 3 года, они разрешили ему смотреть на YouTube видеоролики о игрушках, чтобы развлечь его во время еды или поездок. Со временем контент сместился в сторону обзоров игрушек и «громких, стремительных видео», что стало влиять на его настроение и поведение. Несмотря на использование родительского контроля, алгоритм YouTube выдавал контент, который вызывал у её детей «раздражение и беспокойство».
Заметив негативное влияние, они с мужем решили полностью запретить YouTube. Это было нелегко — дети сначала протестовали, особенно младшая, но со временем их настроение улучшилось, и они стали спокойнее.
Этот опыт помог её понять, как эти платформы, созданные для максимального вовлечения, могут влиять на самочувствие детей. Исследования связывают социальные сети с беспокойством и депрессией, и даже руководители технологических компаний избегают разрешать своим детям пользоваться этими приложениями.
Они заменили YouTube на «более контролируемое экранное время», например Netflix и Disney, которые кажутся менее вредными.