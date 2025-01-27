Эксперт The Cut объяснил, почему он запретил своим детям смотреть YouTube

Заметив негативное влияние, они с мужем решили полностью запретить YouTube. Это было нелегко — дети сначала протестовали, особенно младшая, но со временем их настроение улучшилось, и они стали спокойнее.

Этот опыт помог её понять, как эти платформы, созданные для максимального вовлечения, могут влиять на самочувствие детей. Исследования связывают социальные сети с беспокойством и депрессией, и даже руководители технологических компаний избегают разрешать своим детям пользоваться этими приложениями.

Они заменили YouTube на «более контролируемое экранное время», например Netflix и Disney, которые кажутся менее вредными.