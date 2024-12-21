Эксперт ZDNet рассказал, как ускорить работу Windows 11

Установите обновления

Убедитесь, что Windows 11 обновлена. Обновления часто исправляют ошибки, улучшают производительность и добавляют новые функции. Перейдите в раздел «Настройки» > «Обновление Windows» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если система замедлилась после обновления, вы можете удалить его в Истории обновлений.

Отключите приложения на автозапуск

Слишком много приложений, запускаемых при включении ПК, замедляют работу компьютера. Отключить их можно через диспетчер задач. Вы всегда сможете включить их снова позже. Также может помочь приостановка синхронизации OneDrive.

Отключите неиспользуемые функции

Отключите уведомления, эффекты прозрачности и сбор данных, чтобы освободить ресурсы. Перейдите в Настройки > Система > Уведомления и отключите их. Затем в разделе Персонализация отключите эффекты прозрачности и ненужные функции.

Удалите вредоносное ПО

Запустите проверку на наличие вредоносных программ. Windows Security — это встроенный, но не самый продвинутый вариант. Для более надежной защиты воспользуйтесь сторонними программами.