Эксперты Hugging Face начали делать «открытую» версию китайского ИИ DeepSeek

Модель R1 компании DeepSeek, хотя и впечатляет, подвергается критике за те же «косяки», которые преследуют большинство ИИ-компаний. Хотя она доступна для использования, ключевые детали, такие как обучающие данные и методы, остаются в секрете. Исследователи Hugging Face утверждают, что полная прозрачность необходима для «ответственного развития ИИ и устранения предвзятости».

Для этого команда использует научный кластер Hugging Face, мощный сервер с 768 графическими процессорами Nvidia H100, чтобы воспроизвести процесс обучения R1. Они также приглашают сообщество ИИ внести свой вклад через GitHub.