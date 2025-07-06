Преподаватель РЭУ им. Плеханова Борис Первушин считает, что у России уже есть успешные IT-проекты — поисковики, соцсети, финтех-сервисы. Если объединить такие возможности в одном удобном приложении, получится мощный цифровой продукт. По его словам, сейчас растёт интерес к российским разработкам, а если Max будет удобным и качественным, он может стать заметным брендом и за пределами страны.

Юрист Дмитрий Григориади отметил, что успех такого мессенджера может укрепить позиции России в мире. Max способен стать частью «мягкой силы» страны — влияния через культуру и технологии. По его мнению, собственная популярная платформа даёт не только контроль над информацией, но и позволяет продвигать российские правила и подходы в дружественных странах.

Сейчас мессенджер Max разрабатывается компанией VK. В него уже встроены мини-приложения, чат-боты и система платежей. В будущем планируется интеграция с порталом «Госуслуги», что сделает его ещё более универсальным.