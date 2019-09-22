Эксперты нашли опасные приложения для редактирования фото в Google Play

Общее количество установок приложений достигает 1,5 миллиона. Называются они Sun Pro Beauty Camera и Funny Sweet Beauty. В описании указано, что приложения предназначены для создания фотографий с различными эффектами.

Проблема в том, что при их запуске на весь экран открывается рекламный баннер, который невозможно закрыть, не переходя на сайт рекламодателя. Более того, после установки приложения скрывают свои иконки из общего списка. Обычному пользователю становится труднее их удалить. А приложения продолжают работать в фоновом режиме и показывать рекламу.

Сообщается, что Google уже удалила программы из магазина.